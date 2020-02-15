Ali Baturay yazdı: Pahalı uçak biletleriyle ilgili hükümetin çaresizliği

Ali BATURAY

Başlığı okuduğunuz zaman, “hükümet yalnızca uçak biletlerinin pahalılığı konusunda mı çaresiz?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet hükümet birçok konuda çaresiz. Hükümetin çaresiz kaldığı tüm konularda ülke insanı büyük mağduriyetler yaşıyor.

Bir konuda eğer hükümet çaresizse vatandaşlar ne yapabilir ki? Ne yapacak, perişan olur. Hükümetlerin çaresiz kaldığı konuları bir bir sıralayıp yine tekrara düşmek istemiyorum, zaten bunları biliyorsunuz, defalarca yazdık. O nedenle bugün bir konuya, “pahalı uçak biletleri” konusuna değineceğim.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı (KTHY) batırıp, kapattığımız gün, havayolu ulaşımı konusunda ipi de boğazımıza geçirmiş olduk. KTHY’siz geçen her yılımız, her günümüz zorlaştı, geçmişi çok arar olduk. Kendi havayolumuzu batırırken neleri de kaybettiğimizi çok iyi anladık. Gerçi anladık mı da tam emin değilim. Çünkü başka kurumlarımızı da batırıyoruz/ batırmaya çalışıyoruz ve KTHY felaketinden ders çıkarmıyoruz. Evet çok pahalı uçak biletlerine paraları sayarken KTHY aklımıza geliyor ama o çerçeveden çıkıp da aslında başka kurumlarımızı da batırdığımızda zor durumlara düşeceğimizi aklımıza getirmiyoruz.

Uçak biletleri çok pahalı… Bayram, yeni yıl ve benzeri özel günlerde/ dönelerde, turizm sezon açılışlarında, üniversite öğrencilerinin Türkiye’ye yoğun olarak döndüğü ya da ders yılı başlarında biletler tavan yapıyor. Korkunç rakamlara ulaşan uçak biletleri, turizme de darbe vuruyor, yüksek öğretime/ üniversitelere de… Tabii vatandaşlarımızın mağduriyetini göz ardı ediyor değilim.

İnsanı üzen şu; belirlenen fiyatların fahiş oluşu ortada ve buraya hizmet veren şirketler, kendini kurtaran fiyatın üzerinde ücret alıyor. Hak ettiğinden fazla ücret almak ne demektir? Haksız kazanç demektir, fırsatçılık demektir, kazıklamak demektir. Bize bunu yapıyorlar… Bizi buldular ya çaresiz, geçiriyorlar… Evet bize geçiriyorlar, hem de acımasızca…

Aynı uçaklar, Türkiye’de iç hatlarda çok daha uzun mesafelerde makul fiyatlara, hatta yarı fiyatına uçarken, Kuzey Kıbrıs’a hizmet ettiklerinde tüfekleri çifte patlıyor. Neden? Neden insan hizmet verdiği, parasını aldığı, onlar sayesinde kâr ettiği bir kitleyi yolunacak kaz gibi, görsün? Biz havayolu şirketlerinin gözünde yolunacak kazız… İzin verirsen kazıklarlar tabii… İnsanlar köpeksiz bulduğu köyde değneksiz (sopasız) gezermiş… Bizim köyde de hizmet veren havayolu şirketleri tam bu misal…

Kaç hükümet değişti, kaç Turizm Bakanı, kaç Ulaştırma Bakanı değişti ama bir türlü uçak biletleri fiyatlarına çare bulamadılar. Her gelen hükümet, her gelen Turizm Bakanı ilk iş olarak uçak biletlerini gündemine alıyor ama nafile, hiçbiri de başarılı olamıyor.

Şimdi de Atlasglobal iflasını açıkladı, uçuşlarını durdurdu ya, tam yandık… Evet, aradan bir havayolu çıktı ve yandık ki ne yandık… Uçak biletleri daha da yükselecek… Turizm ve eğitim adası olma hedefimiz var… Zor, bu fahiş uçak bileti fiyatlarıyla çok zor… Ülkemize gelecek turist aileler, tatilde harcayacağı paranın neredeyse tamamını uçak biletine verdikten sonra nasıl konaklayacak, ne yiyecek, ne içecek, nasıl alışveriş yapacak? Başka ülkelerle kıyas yapıp daha ucuz olanları tercih etmeyecek mi? Edecek tabii ki…

Ya üniversite öğrencileri? Zaten ülke olarak pahalıyız. Üstüne bir de fahiş uçak biletlerini ekleyin. Türkiye’de ve diğer çevre ülkelerde o kadar çok üniversite açıldı ve o kadar çetin bir rekabet var ki uçak biletleri “bizi tercih etmeme” nedenleri arasında yer alıyor.

Peki bizim ülke yöneticileri ne yapıyor? Ne yapacaklar? Zavallı bir şekilde süreci izliyorlar. Liberal sistemmiş, serbest piyasa ekonomisiymiş… Yemişim ben sizin serbest piyasa ekonominizi. Senin vatandaşın fahiş bilet fiyatlarıyla kazıklanırken, senin turizmcin bu konu nedeniyle kan ağlarken, senin üniversitelerin fahiş bilet fiyatları nedeniyle çevresiyle rekabet etme gücünü yitirirken, siz ülkeyi yönetenler “serbest piyasa ekonomisi, ne yapalım?” deyip eli kolu bağlı oturacaksınız. Bunu gerçekten kabul edemeyiz… Tahammül sınırını .oktan geçti bu iş.

Güney Kıbrıs’ta Euro olarak bilet kesiyorsan ve Kuzey Kıbrıs’tan daha ucuza geliyorsa, bu işte koca bir sorun, koca bir yanlışlık, koca bir enayilik, koca bir kazıklama var. Görün artık bunu. Açın gözlerinizi de görün…

Gerçek bir devlet varsa orada, gerçek bir hükümetse hükümet, yürütmedekiler/ kabinedekiler gerçek bakanlarsa bu sorunu çözerler. Hükümetler çaresiz/ zavallı pozisyonuna düşünce ülke insanı umutsuzluğa kapılıyor, ülkesinden umudunu kesiyor, ya göç ediyor ya eğitimdeki evlatlarının ülkeye dönemsini engelliyor. Sorunlar bir- iki değil, insanın devletine, hükümetine, yöneticilerine güveninin sarsılmasına yol açacak o kadar çok sorun var ki bireysel kurtuluş yolları aramak şart oluyor ama o da hiç kolay değil…

15/02/2020 18:50