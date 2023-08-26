Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı'nın Durumu Hakkında Esas Holding’ten Açıklama

Pegasus Havayollarının da bünyesinde barındıran Esas Holding'in yönetim kurulu başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün tatile gittikleri Yunanistan'ın Leros Adası'nda akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kaza geçirdi. Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi

Habertürk'te yer alan haber göre ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Vuslat Sabancı'nın hayati tehlikesi bulunmuyor

Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtti. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da ambulans helikopterle Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.

Esas Holding’ten açıklama

Esas Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.”