Ali Tuncay: Koruma çalışmaları devam ediyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Başkanı Ali Tuncay, Mesarya bölgesinde Gaziköy (Afanya) yakınlarındaki Ornuta çiftliğine suyu götürmek amacıyla inşa edilen tarihi Arif Bey su kemerlerinde yürütülen koruma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Tuncay, tarihi Arif Bey su kemerlerinde Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülmekte olan koruma çalışmasının devam ettiğini söyledi. Tuncay, açıklamasında "AB'nin finansal ve UNDP'nin teknik katkısıyla gerçekleştirilmektedir. Tüm uzman ve emekçilere yapmakta oldukları katkı için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.