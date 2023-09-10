Alithia’ya göre 'Kıbrıs sorununda bir şeyler değişti'

Alithia, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek bölgedeki söz hakkını kaybettiğini, Kıbrıs sorununun Rus nüfuzundan kurtulduğunu ve Batı’nın rolünü devraldığını” öne sürdüğü haberini, “Kıbrıs Sorununda Bir Şeyler Değişti” başlığıyla manşete çekti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 6 yıl boyunca Kıbrıs sorunundan uzak durma sebebinin “sorunu çok iyi bilmesi ve üçüncü bir başarısızlık riskini almaması” olduğunu yazan gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek “bölgedeki söz hakkını kaybettiğini, Kıbrıs sorununun Rus nüfuzundan kurtulduğunu ve Batı’nın, rolünü geri aldığını” iddia etti.

Gazete, Türk-Yunan yakınlaşmasından sonra Kıbrıs sorununun Batı çerçevesi içerisinde ileri götürülmesi için zemin hazırlandığını savundu ve Batılıların artık, Türk-Yunan ilişkilerinin ve Kıbrıs sorununun ileri götürülmesine müdahil olma hakları ve zorunlulukları olduğunu anladıklarını öne sürdü.

Ancak bunun iki şarta bağlı olduğuna dikkat çeken gazete, şartlardan birinin “Türkiye’nin müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu noktaya geri dönmesi” ve “ağır sicile sahip” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iradesinin doğrulanması olduğunu belirtti.

-Hristos Rozakis üzdü…

Öte yandan Fileleftheros Atina’daki elitin, “Kıbrıs, sorununu çözme fırsatını iki kez kaçırdı, doğal olarak Kıbrıs olmadan, Türkiye ile sorunlarımızı çözmek için binlerce yıl daha bekleyemeyiz” görüşünde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzey temasların başlaması ile Atina’daki elitin yıllardır Kıbrıs sorunuyla ilgili düşünce tarzını mercek altına alan bir analize yer veren gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan akademisyen Hristos Rozakis’in Yunan televizyonu ERT’nin bir programında söylediklerini eleştirel bir dille aktardı.

-"Kaçırılan iki büyük fırsat: Annan Planı ve Crans Montana."

Gazetenin “kendilerini Helen’den çok dünya vatandaşı gören ve bir husumeti sonlandırmak için Kıbrıs sorununu apar topar kapatmak isteyen kesim” olarak nitelediği elit tabakaya örnek gösterdiği Rozakis, “Kıbrıs, sorununu çözme fırsatını iki kez kaçırdı, doğal olarak Türkiye ile sorunlarımızı çözmek için binlerce yıl daha bekleyemeyiz. Unutmayınız ki Kıbrıs, sorununu çözmek için en az iki büyük fırsatı kaçırdı” ifadelerini kullandı.

Kaçırılan iki büyük fırsatın Annan Planı ve Crans Montana olduğuna işaret eden Rozakis, Annan Planı'nın, Rum tarafı istemediği için uygulanmadığını, Crans Montana fırsatının kaçırılmasında da çok yaklaşılmış olmasına rağmen çözüme ilerlemediği için Rum yönetiminin sorumlu olduğuna işaret etti. Rozakis, “Dolayısıyla biz Türk-Yunan meselelerini çözmek için ilanihaye Kıbrıs sorununun çözülmesini bekleyemeyiz” dedi.

Gazete Atina’da hiçbir şeyin tesadüfen olmadığına dikkat çekerek “Olguları takip eden bizler için, Rozakis’in açıkladığı eğilimin Yunanistan Başbakanı’nı Tayyip Erdoğan ile anlaşmaya ikna edeceği açıktır” ifadesini kullandı.