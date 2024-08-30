Alkollü şahıs bulunduğu yere ambulans çağırdı, ambulans şoförünü darp etti

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30/08/2024

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Alkollü şahıs bulunduğu yere ambulans çağırdı, ambulans şoförünü darp etti

Derince’de dün akşam alkol tesiri altında olan şahıs, sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle ambulans çağırdı, gelen ambulans şoförü ve sağlık görevlisine küfür ederek, şoförü darp etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü içki tesiri altında olan ancak nefes örneği vermeyi reddeden N.K.Ö.’nün sağlık sorunu nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı çağırdığı, bulunduğu yere gelen görevlilere küfür ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şahsın ambulans şoförünün sağ koluna ve sol dizine de vurduğu, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Şahsın tutuklandığı, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

30/08/2024 13:33
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TAGS: haber, kıbrıs, ambulans şoförü
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