Alpun'un ölüm nedeni belirlenecek!

Ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren Günay Alpun'un ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 20.11.2022 tarihinde, rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren Doğancı’da sakin Günay ALPUN (K-80)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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22/11/2022 13:12