Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta dün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 47 yaşındaki Cenk Yavaş yaralandı.
01/08/2024
Alsancak’ta dün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 47 yaşındaki Cenk Yavaş yaralandı.
Polis basın bültenine göre, saat 15.30 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Cenk Yavaş (E-47), ikinci katta kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 buçuk metre yükseklikten zemine düştü.
Kazada yaralanan Cenk Yavaş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.01/08/2024 09:38