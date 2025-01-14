Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “İtfaiyenin Önemi Nedir?” konulu güncel konuşma yaptı.

İtfaiyecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Altuğra, itfaiyecilerin can kurtardığını ancak ağır meslek riskleri olduğunu belirtti ve yönetim zafiyetinin asla hayata geçmemesi gerektiğini ifade etti.

İtfaiyecilerin yangın dışında kaza, sel gibi olaylara da koştuğunu anlatan Altuğra, itfaiyeye ve itfaiyecilere ülkede verilen değerin ne olduğunu sordu. Ülkedeki çarpık kentleşme ve yüksek binalara işaret eden Altuğra, itfaiyede yüksek katlara ulaşabilecek donanım olup olmadığını sordu, Girne İtfaiye’de bu donanımın olmadığını söyledi, gereğinin yapılmasını istedi.

Yetkililerin icraatlarını “bir ilk” olarak lanse etmesini eleştiren ve yolların tamir edilmesinin bir devrim değil, görev olduğunu belirten Altuğra, her milletvekilinin halkın verdiği güvenoyunu hak etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Ülkedeki güvenlik, sağlık, eğitim konularındaki sorunlara da değinen Altuğra, “Kıbrıs Türk halkı övünebileceği bir ülkeye sahip olmak ister.” dedi.