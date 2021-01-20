Amcaoğlu: Bakanlığın bilgisi dışında başlatılan online eğitimleri durdurduk

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hem devlet okullarının hem de özel okulların aynı anda 25 Ocak Pazartesi günü eğitime başlayacağını, bu nedenle bazı özel okulların yapmak istediği online eğitimi yasakladıklarını açıkladı.

Sosyal medyada yer alan “bakanlık eğitimi engelledi” eleştirileri üzerine Haber Kıbrıs’ın görüşüne başvurduğu Olgun Amcaoğlu, “Bakanlığımızın eğitimi engellemesi söz konusu olamaz. Tam tersine biz eğitimin sorunsuz başlaması için çalışıyoruz” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği karara göre “yüz yüze” ya da “online” mutlaka pazartesi günü okulların açılacağını söyleyen Amcaoğlu, “Müfredatı, akademik takvimi belirleyen bakanlıktır. Bakanlığın izni ve bilgisi dışında hiçbir okul eğitim başlatamaz” dedi.

Bakanlığın bilgisi ve izni dışında online eğitim başlatılmasının doğru olmadığını belirten Amcaoğlu, “Amacımız engel olmak değil, eğitimi disiplin altına almaktır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların, kendi başına buyruk olamayacağını ifade eden Amcaoğlu, çıkacak karara göre ister yüz yüze isterse online olsun, herkesin birlikte eğitime başlayacağını kaydetti.

“Eşitlik duygusu” açısından da tüm okulların aynı zamanda, aynı yöntemle açılmasının önemine değinen Amcaoğlu, pazartesi başlayıp, hiç durmaksızın eğitimin devam edeceğini vurguladı.

“Yine seyreltilmiş eğitim olabilir mi?” şeklindeki soruya karşılık Amcaoğlu, “Dediğim gibi nasıl yöntemlerle başlayacağımıza üst komite karar verecek. Biz de bize gösterilen yol çerçevesinde eğitimimize başlayacağız” diye konuştu.

Öte yandan bakanlık konuyla ilgili açıklama da yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda 25 Ocak 2021 Pazartesi günü eğitime başlanacağını ve derslerin yüz yüze mi yoksa online olarak mı sürdürüleceğine Cuma günü karar verileceğini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun kararları doğrultusunda, yarı yıl tatilinin uzatıldığını ve bu karara tüm okulların uymasının zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Pazartesi mutlaka eğitime başlanacak. Gerek devlet, gerekse özel, tüm okulların eğitime aynı gün başlaması zorunluluktur. Bakanlığımız henüz ikinci dönem eğitimini başlatmamıştır. Bugün Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda Eğitim Bakanlığı olarak düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 21 Ocak 2021 Perşembe günü toplanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü kesin olarak başlayacak olan ikinci dönemde, derslerin seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze mi, yoksa online olarak mı devam edeceğine karar verecek. Gereken açıklama da tüm halkımıza, ilgili toplantıdan sonra duyurulacak”.

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20/01/2021 18:12