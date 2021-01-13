Amcaoğlu: Gençliğe sonsuza kadar ilham kaynağı olacaktır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Amcaoğlu, “Gençliğe sonsuza kadar ilham kaynağı olacak” diyerek, Denktaş’ı saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Denktaş ve dava arkadaşlarının bir ömür harcayarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk Halkına bıraktıkları en büyük miras olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Denktaş ismi, Kıbrıs Türk Halkı’nın ayrılmaz bir parçası olduğu Türk Milleti’ne hizmet etmiş, Kıbrıs’ta Türk Halkı’nın bağımsızlık ve özgürlüğüne adanmış ve bundan da zaferle çıkmış bir hayata verilen isimdir. Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmaması için verdiği mücadeleyle geçirdiği hayatı, davası, mücadelesi ve fikirleri, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine sonsuza kadar ilham kaynağı olacaktır.”

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13/01/2021 09:52