Amcaoğlu, KGS – 1 ile ilgili açıklama yaptı

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29/01/2022

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Amcaoğlu, KGS – 1 ile ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, KGS – 1 ile ilgili açıklama yaptı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS – 1) bugün yapıldı. Covid-19 pozitif öğrencilerimiz dahil olmak üzere, tüm çocuklarımız, normal sınav merkezleri yanında her ilçede hazırlanan ayrı sınav merkezlerinde sınava girdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlerimiz, bakanlığımız yetkilileri ve tüm diğer yetkililere, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavın tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığımızın resmi web sitesi olan www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, şunları dile getirdi:

“Sınava katılan tüm öğrencilere bundan sonraki sınavlarında başarı dileklerimi sunarken, çok iyi bir tatil geçirmelerini de dilerim. Bu arada, tatile başlayan ve başlayacak olan tüm öğrencilerimizin, velilerin, öğretmenlerin Şubat Tatili boyunca koronavirüs tedbirlerine her koşulda dikkat etmeleri gerektiğini de eklemek isterim.”

 

29/01/2022 12:38
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TAGS: Amcaoğlu, KGS – 1, sınav
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