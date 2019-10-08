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Anadolu Ateşi 10’uncu okulunu Lefkoşa’da açacak

Kıbrıs Lefkoşa Akademi eğitimine 12 Ekim’de başlayacak. 

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08/10/2019

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Anadolu Ateşi 10’uncu okulunu Lefkoşa’da açacak

Türkiye’de faaliyet gösteren Anadolu Ateşi’nin 10’uncu okulunu Lefkoşa’da açacağı açıklandı.
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 14.00’te Muhtar Yusuf Galeria’daki Anadolu Ateşi Kıbrıs Lefkoşa Akademi’de basın toplantısı düzenlenecek.
Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Lefkoşa Akademi eğitimine 12 Ekim’de başlayacak. 
Çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş programların olduğu akademiye kayıtlar sürüyor.

08/10/2019 13:08
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