Anastasiadis: Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum

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21/12/2022

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Anastasiadis: Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Koruçam’da sakin Maria Skullu’nun muhtar adaylığının kabul edilmemesini “kabul edilemez” buldu.

Alithia’nın haberine göre  Anastasiadis “ Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.

Anastasiadis'e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la bu konuda görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda da ise “Programım çok yoğun, kendisini ya yurt içinde veya yurt dışında göreceğim, görüşeceğim” cevabını verdi.

21/12/2022 09:20
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TAGS: Maria Skullu, Nikos Anastasiadis, Koruçam
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