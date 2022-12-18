Anastasiadis: Geri dönüş kervanlarını göreceğimiz an mübarek bir an olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “inşallah hayatta olurum da geri dönüş kervanlarını görürüm” dedi.

Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis “Kormacit” (Koruçam) Derneği'nin cuma gecesi düzenlediği yeni yıl balosunda Maronitlere “bizi geri dönüş sevgisi, vatan sevgisi birleştiriyor” diyerek seslendi.

Şubat 2023’teki seçimlerde aday olmayan Anastasiadis, “Futbol sahasını görmek için 1 Mart 2023’ten sonra Koruçam’ı ziyaret edebilirim” diyerek şunları ekledi: “Geri dönüş kervanlarını göreceğimiz an mübarek bir an olacak ve inşallah hayatta olur da o kervanları görürüm.”

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18/12/2022 10:56