Angolemli: Doğrudan gelir desteği zengin tüccarlara gitti

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, tarım ve hayvancılıktaki sorunlara değindi. Angolemli, hayvancıların çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ve 4 gündür haklarını aradığını ifade etti.

Hayvancıların haklarını alana kadar eylemine devam etmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, Türkiye’den ithalatın döviz ile yapıldığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Angolemli, taksicilerin “vergi” şikayetini de dile getirdi.

Gerçek tarımcı tanımının yapılması gerektiğini de ifade eden Angolemli, doğrudan gelir desteğinin de zengin tüccarlara gittiğini savundu, eleştirilerde bulundu.

Üreticinin, hayvancının korunması gerektiğini belirtip, gençlerin bu sektörden koparılmamasını isteyen Angolemli, hükümetin hayvancılarla birlikte oturup sektörün geliştirilmesi için çalışma yapması gerekliliğine değindi.

Bu habere tepkiniz:



03/06/2021 16:43