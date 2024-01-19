'Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu'' isimli kitabın tanıtım etkinliği yapıldı

Gazeteci, yazar Deniz Gürgöze'nin kaleme aldığı "Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" isimli kitabın tanıtım etkinliği bugün yapıldı.

Eski bakanlardan, siyasetçi, doktor Ertuğrul Hasipoğlu’nın anıları ve siyasi kariyerini anlatan kitabın editörlüğünü Eralp Adanır ve Bülent Fevzioğlu üstlenirken, Ertuğrul Hasipoğlu'nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da kitabın derlenmesine katkı koydu.

Tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Hasipoğlu’nun oğlu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve kitabın yazarı, gazeteci Deniz Gürgöze konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ertuğruloğlu’nun anılarının yer aldığı sinevizyon gösterildi.

Mesarya Ajans'ın yayıncılığını üstlendiği kitap yarın da saat 12.00'de Gazimağusa Bandabuliya'da tanıtılacak.

Tanıtım etkinliklerinde kitap satışlarından elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kitabın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Hasipoğlu’nun hatıralarında ibret ve ders alınacak öyküler bulunduğunu söyledi.

Bunları anlama ve okumanın görevleri olduğunu dile getiren Töre, yazar Gürgöze’ye teşekkür etti.

Hasipoğlu’nun TMT’deki görevleri, Erenköy mücadelesi, meslekteki anılarının okuyucuya yapacağı katkıları dile getiren Töre, geleceğe yönelik atılacak adımlarda bu bilgilerin önem taşıyacağını belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Ertuğrul Hasipoğlu’nun KKTC’nin kuruluşunda, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde yer aldığını, daha sonra hekim olarak kendini "halkına adadığını" belirtti.

Hasipoğlu’nun politikacı kimliğiyle halka hizmetlerinin de unutulmaması gerektiğine işaret eden Üstel, Meclis Başkanlığı yaptığını ve UBP’ye "neferlik" ettiğini söyledi.

-Hasipoğlu

Ertuğrul Hasipoğlu’nun oğlu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, babasının hayatının mücadelelerle geçtiğini, TMT’ye üye olduğunu, Erenköy’e çıktığını, doktor ve siyasetçi olarak halka hizmet verdiğini söyledi.

Hasipoğlu’nun Erenköy’e çıkmasının hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren Oğuzhan Hasipoğlu, Erenköy’de geçirdiği iki yılın ardından tıp fakültesine dönmesi sonucu eşiyle aynı sınıfa düştüğünü anlattı.

Konuşmasında babasının Erenköy’de Hüseyin Angolemli’nin hayatını kurtarmasıyla ilgili anısını da paylaşan Hasipoğlu, “Babam mücadele ve dava adamıydı. Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlere teşekkür ederim” dedi.

-Gürgöze

Gazeteci, yazar Deniz Gürgöze de uzun süren bir sürecin sonunda kitabı yayımlamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun kitaba büyük katkı koyduğunu söyleyen Gürgöze, herkese teşekkür etti.