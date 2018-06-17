Hamitköy’de alacak verecek yüzünden silahla ev bastığı gerekçesi ile önceki gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Muhammet Suat Güner’e yardım ettiği gerekçesi ile zanlı Gökhan Arı’da tutuklandı. Zanlı bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı huzurda bulunan zanlı Gökhan Arı’nın 13 Haziran 2018 tarihinde Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, korkutmak amacıyla silah taşıma ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 13 Haziran tarihinde saat 16.00 raddelerinde daha önce tutuklanan zanlı Muhammet Suat Güner ile birlikte Hamitköy’de sakin Eda Gezici’nin Aldora 28 Daire 2 adresindeki ikametgâhına gidip, abisi Murat Gezici’nin kendisine olan borcunu ödemediği ve nerede olduğunu söylemediği gerekçesi ile Eda Gezici’nin müsaadesi olmadan konu ikametgâh içerisine girdiklerini söyledi. Polis zanlı Güner’in ayrıca beraberinde getirmiş olduğu siyah renk tabancayı korkutmak maksadıyla Eda Gezici’ye gösterdiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini, ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca tabancanın henüz bulunamadığını belirterek zanlı Arı’nın soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verir. (Kamalı Haber)