Arıklı, AKİDER'in davetlisi olarak Kütahya’ya gitti

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anadolu Kalkınma ve İşbirliği’nin (AKİDER) davetlisi olarak Kütahya’ya gitti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, dün Kütahya’da bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı, KKTC’de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Akıncı'nın bilinçli olarak Türkiye ile ipleri gerdiğini, halkı kamplara bölmek için planlı ve programlı eylem ve söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Arıklı, şunları savundu:

"Kin ve nefret tohumları ekenler, hasat zamanı düşmanlık biçerler. Sayın Akıncı sırf rakibi CTP’den oy devşirebilmek için milli bünyede onarılmaz yaralar açıyor.

YDP adayı olarak ben diğer rakiplerimden farklı olarak federasyona karşı çıkıyorum. Seçilirsem asla federasyon görüşmeyeceğim, diyorum. Partim YDP ya beni ikinci tura taşıyacak veya Cumhurbaşkanının kim olacağına karar verecek. Biz KKTC’yi yaşatıp tanıtacak, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz"

Arıklı gazetecilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Adil Işık'ı ziyaret etti. Başkana yeni görevinde başarılar dileyen Arıklı'ya hediye takdim edildi.

11/02/2020 13:05