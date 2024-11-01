Arıklı: Ben bu teklifimde son derece ciddiyim

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01/11/2024

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Arıklı: Ben bu teklifimde son derece ciddiyim

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yönelik milletvekilliğinden topluca istifa etme teklifini yineledi. Arıklı, CTP Milletvekili Sıla Usar'ın kendisine yönelik eleştirisine de cevap verdi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı  şöyle:

"SILA HANIMA CEVABIMDIR…

CTP ye “Gelin Milletvekilliğinden birlikte istifa edelim…” yönündeki teklifime Sevgili Vekilim Sıla Usar Hanımefendi çok da şık olmayan bir üslupla;”Buyursun kendisi istifa etsin. Geç bile kaldı” diye cevap vermiş.

Ben bu teklifimde son derece ciddiyim. CTP’li Milletvekilleri Erken Seçimi zorlamak için Milletvekilliğinden İstifa edeceklerse, Sayın Tufan Erhürman 20 Milletvekilinin istifa dilekçesi ile birlikte, 21. Vekil olarak benim istifa dilekçemi de verebilir…

Siyaset ciddi iştir. Söz de ağızdan çıkar…"

01/11/2024 14:20
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TAGS: erhan arıklı, haber, kıbrıs
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