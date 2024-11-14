Arıklı: “Gelecek nesillere daha güçlü bir devlet bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmak ve Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri almasının zamanın geldiğini vurgulayarak, "Devletimizin uluslararası alanda tanınması, yalnızca biz Kıbrıs Türk halkı için değil, bölgesel barış ve istikrar için de bir gerekliliktir." dedi.

Gelecek nesillere daha güçlü, daha modern bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Arıklı, KKTC'nin bağımsız ve egemen bir ülke olarak, uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, teşkilattan devlete evrilen ve KKTC’nin kurulmasıyla sonuçlanan tarihi sürecin dünyada çok az örneği olduğunu belirterek, bunun kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin bir sembolü olan, kendi devletimizi ilan ettiğimiz 15 Kasım’ın yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz. Tam 41 yıl önce, atalarımızın, bağımsız bir Türk devleti kurma hayali gerçeğe dönüşmüş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm dünyaya ilan edilmiştir. Teşkilattan devlete evrilen bu tarihi mücadelenin dünyada çok az örneği bulunmaktadır. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile devletimizin altyapısını güçlendirmek, ulaşım ağlarını modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Yollarımızı daha güvenli, sürdürülebilir ve modern hale getirerek ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Gelecek nesillerimize daha güçlü, daha modern bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmak için bu azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, bir kez daha hatırlatmak isterim ki, KKTC, bağımsız ve egemen bir ülke olarak, uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar önderliğinde, koalisyon hükümetinin ortağı olarak çabalarımızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmak ve dünyada hak ettiğimiz yeri almamızın zamanı gelmiştir. Devletimizin uluslararası alanda tanınması, yalnızca biz Kıbrıs Türk halkı için değil, bölgesel barış ve istikrar için de bir gerekliliktir.

Bu önemli gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen, devletimizin kuruluşunda ve yaşatılmasında mücadele eden tüm liderlerimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Onların kararlılığı, bizlere bağımsızlık yolunda büyük bir ilham kaynağı olmuştur.

Cumhuriyetimizin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum.”