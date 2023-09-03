Arıklı: Hükümet sosyal medyayı kontrol altına alacak yasal tedbirleri almakta geç kaldığı, YDP olarak bundan rahatsızız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye’ye, orduya hakareti önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını, YDP olarak bundan rahatsız olduklarını" söyledi.

Parti Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, YDP'nin her cumartesi ilçe merkezlerinde geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı toplantılarına Gazimağusa’da devam edildi.

Partinin Kurucu Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ve Eyüp Çatalkaya'nın da katıldığı toplantıda Posta Dairesi Müdürlüğünden emekli Yusuf Örs'e de plaket verildi.

Parti Genel Sekreteri Talip Atalay, ileriki aylarda yapılacak kurultay öncesi tabandaki örgütlenmenin gözden geçirilip tamamlanacağını, bu yüzden yoğun bir çalışma dönemine girileceğini söyleyerek, partiye geri dönen arkadaşların geçmişte bu partiye büyük emekler verdiğini, bu partinin onların da yuvası olduğunu belirtti.

Kurucu Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da yaptığı konuşmada "Biz hep birlikte kurduğumuz yuvaya geri döndük. Dönerken hiçbir talebimiz de olmadı. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise, kurulan hükümetin 2027’ye kadar sürdürülmesi için anlaşıldığını ama Kıbrıs’ta gündemin ve siyasetin sürekli değiştiğini, YDP’nin “yarın seçim olacakmış gibi seçimlere hazır olmasının şart olduğunu” söyledi.

Arıklı, "Hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye’ye, orduya hakareti önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını YDP olarak bundan rahatsız olduklarını" söyledi.

Arıklı, "İçimizde Devlete, Türkiye'ye bizi biz yapan milli değerlere hakaret etmek için fırsat arayan ve sosyal medyayı bunun için pervasızca kullanan kesimlere Demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü' adı altında göz yumuluyor. Bir devlet kendini koruyacak tedbirleri almıyorsa, içten içe çürümeye ve yıkılmaya mahkûmdur. Biz şu anda bu çürümeyi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıklı, "YDP büyümek zorundadır. Bunun için çeşitli nedenlerle bu partiden kopan arkadaşlarımızla helalleştik ve kucaklaştık. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.