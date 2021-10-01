Arıklı: Maliyenin akaryakıttan geliri yüzde 20 artacak

Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi. K-Pet sisteme dahil oldu,

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01/10/2021

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Arıklı: Maliyenin akaryakıttan geliri yüzde 20 artacak

Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi. K-Pet sisteme dahil oldu, Alpet'e 15 Kasım'a kadar süre tanındı. Sistemi basın toplantısıyla tanıtan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Gerçek anlamda bir devrim. Maliyenin akaryakıttan geliri yüzde 20 artacak”

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01/10/2021 11:20
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TAGS: erhan arıklı
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