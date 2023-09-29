Arıklı, Sosyal Medya Hakaretlerini ve Küfürleri Sert Bir Dille Eleştirdi

Erhan Arıklı, son dönemde kendisine yönelik sosyal medyada artan hakarete varan yorumlarla ilgili tepkisini açıkladı.. Arıklı, bu tür davranışları "halk dalkavukluğu" olarak nitelendirdi ve sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, Arıklı, birçok kişinin bu platformları hakaret etmek ve küfür etmek için kullandığını belirtti. "Bugün kime ne hakaret etsem, nasıl küfür etsem de kendimi tatmin etsem" anlayışının yaygın hale geldiğini ifade etti.

Arıklı, bu tür kişilerin genellikle haber başlıklarını ve içeriklerini dikkate almadan, sadece hakaret etmek ve zehir saçmak amacıyla hareket ettiğini söyledi. Özellikle siyasi görüşleri farklı olan kişilere yönelik bu tür saldırıların arttığını belirtti.

Politikacıların birçoğunun bu tür kişilerle muhatap olmamak için sosyal medyayı dahi kullanmadığını ifade eden Arıklı, bu konuda şunları söyledi: "Bakın kardeşim, biz Hristiyan değil müslümanız. Hristiyanlıkta; Sana bir tokat atana diğer yanağını çevireceksin ilkesi tavsiye edilir. Oysa Müslümanlıkta 'Kısasa kısas' vardır. Birisi sana ne yaptı ise, sen de bunu yapana aynısını yapma hakkına sahipsin. Dolayısı ile, sosyal medyada da olsa küfür ve hakaret etme hakkını kendinde gören kişiler, bunun bir bedeli olacağını bilmeli."