Arıklı, Uluslararası Bürokratlar, Akademisyenler ve İş İnsanları Derneğini kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ömer Keleş, merkezi Ankara’da bulunan ve öncelik olarak Türk devletleri, Balkanlar ve uluslararası alanda yapılanmayı hedefleyen derneğin çalışmaları hakkında Arıklı’ya bilgi verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı da, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.