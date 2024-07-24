Arıklı, Uluslararası Bürokratlar, Akademisyenler ve İş İnsanları Derneğini kabul etti
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ömer Keleş başkanlığındaki Uluslararası Bürokratlar, Akademisyenler ve İş İnsanları Derneği'ni kabul etti.
24/07/2024
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ömer Keleş, merkezi Ankara’da bulunan ve öncelik olarak Türk devletleri, Balkanlar ve uluslararası alanda yapılanmayı hedefleyen derneğin çalışmaları hakkında Arıklı’ya bilgi verdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı da, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.24/07/2024 15:13