Arıklı'dan CHP'ye Eleştiri: CHP, İki Devletli Çözümde Nerede Duruyor?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kıbrıs politikasıyla ilgili çelişkili tutumlarını eleştiren bir açıklama yaptı. Arıklı, 18 Temmuz 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oy birliğiyle kabul edilen ve Kıbrıs'ta "iki devletli çözüm" siyasetinin desteklenmesini vurgulayan karar üzerinden CHP’ye yüklendi.

Arıklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP, BU TBMM KARARININ NERESİNDE???

"İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır. Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Bu çerçevede, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatında ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde gözlemci üye statüsü kazanması memnuniyet vericidir. Bu gelişmelerin ileri adımlarla tamamlanması en tabii beklentimizdir".

Yukarıdaki satırlar, 18 Temmuz 2024 tarihinde, yani Barış Harekatının yıldönümünde TBMM de oy birliği ile alınmış bir karardır.

Bu karara oy verenler arasında CHP ve onun Milletvekili Namık Tan da bulunuyordu...

Hal böyle iken, 15 Kasımda KKTC ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Federasyonu savunan CTP' yi "Kardeş Parti", CTP nin Genel Başkanı Tufan Erhürmanı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori ilan etmişti.

Bu yaklaşıma herhangi bir itirazımız olmadı elbette. Ama CHP nin hariciye kökenli Milletvekili Namık Tan, TBMM Bütçe görüşmelerinde, 18 Temmuzdaki Meclis Kararına aykırı bir şekilde "İki Devletli Çözümü" red eden, onun yerine "BM Parametrelerine geri dönülmesini" talep eden açıklamasını okuyunca ister istemez "Dur hele Namık Efendi. Sen 18 Mart Tezkeresinin neresindesin? CHP de senin durduğun noktada mı?" diye sormak gerekiyor ki, biz de 1974 Barış Harekatını gerçekleştirmiş Ecevit'in partisine ona göre tavır takınalım.