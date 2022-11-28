Arter de Dana da inandırıcı değil, birlik beraberlik hikaye…

ARTER DE DANA DA İNANDIRICI DEĞİL. BİRLİK BERABERLİK HİKAYE. 24 SAAT ÖNCE ASLAN, DÜN DA KEDİ. MAĞUSA’DA SEÇİM İKTİDAR TARAFINDAN FEDERASYON- İKİ DEVLET ÇİZGİSİNE ÇEKİLDİ

AÇIKLAMALARA BAKINCA, YEREL SEÇİM SONRASINDA TÜM DERTLERİMİZ BİTECEK. E BİZ SENELERDİR BU GERİ KALMIŞLIĞI NEDEN YAŞIYORUZ?

Basit bir belediye seçimi. Alt tarafı bu işi yapabileceğine inandığımıza, sevdiğimize gidip oy vereceğiz. Sonra da dört yıl boyunca daha iyi hizmet bekleyip, beğenmezsek değişeceğiz, beğenirsek dört sene daha şans vereceğiz…

Gelin görün ki, belediye seçimlerini de genel seçim havasına sokup, milli davaya büründürdüler, “olmak ya da olmamak” arasına sıkıştırıp, “vatan ve millet için ittifak adaylarına oy vereceğiz, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak” diye de eklediler

Özellikle Gazi Mağusa ve Lefkoşa seçimleri, hükümet ve muhalefet arasında “olmak ya da olmamak” noktasına getirildi. CTP’nin ardından UBP de milletvekili bir adayla yarışa katıldı. Burada Mehmet Harmancı, iktidar ve ana muhalefet tarafından ciddi bir rakip

Lefkoşa için önemi yok ama, YDP’li Suphi Asiltürk de, “bayrak, vatan” diyerek yarıştan çekildi. Oysa genel başkanı Erhan Arıklı, daha 3 gün önce, “Önce aday oluyorlar, sonra pazarlık yapıyorlar. Kimseye verecek tek kuruşumuz yok, ittifaka bağlıyız” dememiş miydi? Şaşaayla çekilmek nedir? Rezil oldun

Geldik mi Gazi Mağusa’ya? Cem Dana adaylık açıkladı. 30 yıllık UBP’li. Bir dönemi ise belediye meclis üyesi olarak geçti. E asbaşkanlık da yaptı. Oturdu yani başkan koltuğuna. İstedi başkan olsun… Etrafında da “abi ölene kadar senleyiz” cümlesi gelince, o da adaylık açıkladı

Gazi Mağusa’da iki dönemdir başkan. İsmail Arter. Çok kötü günler geçirdi son dönem. Maaş ödeyemedi, çöp toplayamadı, kaldırım yapamadı, yol dökemedi. Haliyle tepki çekti. O ise krizi, “Maraş’a yaptığı yatırımlara” bağladı. Tam 43 milyon TL, yatırım yaptı, para alamadı

Son güne kadar kararsız kaldı. E artık adaylar kesinleşecek, “Ben adayım dedi…” Cumartesi günü adaylığını açıkladı. Pazar ise vazgeçti. “Ben aday oldum ama, bana destek veren arkadaşlar partilerinde zor durumda kaldı” dedi. Herkes inandı. Ben de inandım…

Arter seçimi kazanır mıydı? En azından iki dönemdir başkan olan birisi olarak, propagandası iyi olur, istihdam kaynaklı ittifakları devreye girer, bir noktaya yükselirdi. Kaybetse bile, UBP adayından da parça parça oy götürürdü… “Ailem” dedi, vazgeçti…

Belli ki arazide bir baskı var. Üçlü hükümet, dün Mağusa’da gövde gösterisi yaptı. Özellikle “Mağusa” dendi ya. Cem Dana ve Arter 24 saatte çark etti, “birlikteyiz” mesajı verdi. UBP adayı Erdal Özcenk etrafında birleşildi..

Burada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “Gazi Mağusa’da Maraş açılımı önemli. Milli davaya bağlı bir adayı seçmemiz gerekiyor” demesi aslında her şeyin özeti. Mağusa seçimleri de Federasyon- iki devlet referandumuna çevrildi, iyi mi?

Dedim ya, alt tarafı bir belediye başkanı seçecektik. Bir hayle aday, yapmadıklarını, yapamadıklarını anlatacaktı. İçlerinden “inandırana” oy verecektik. Son dört yıl sonra, yapmadıklarının hesabını sormadan belki de yeniden seçecektik. İşi kan davasına kadar götürmenin alemi nedir

Ha, unutmadan, Erhan Arıklı dedi ya; “18 aday da tam ittifak adayı, her yerde birbirimize tam destek...” E kendi adayının olduğu Çatalköy- Esentepe’de öyle mi? Mehmet Hulusioğlu bildiğin ittifak adayı… UBP- DP en azından tam yanında. O işler söylemlerdeki gibi değil

DP rahat tabii. Mümkün olsa, benim de gidip oy vereceğim Hayri Orçan kazanırsa, yüzde yüz başları. E öyle de esiyor rüzgar. Dolayısı ile, DP’li,ler de diğer bölgelerde rahat. 18 belediyede de meclis üyesi çıkarıyorlar ki, bunu bile başarı olarak görüyorum.

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28/11/2022 08:22