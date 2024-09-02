Asya Bebek Son Yolculuğuna Uğurlandı

SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören 4 yaşındaki Asya Polatlı dün hayata veda etti. Toplumda "Asya Bebek" olarak bilinen Asya Polatlı, yaşam mücadelesi için yapılan kampanyalarla dikkat çekmişti. Dün yaşamını yitiren Asya Bebek, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Asya Polatlı'nın yakınları ve sevenleri tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ancak, törene katılanlar arasında devlet yetkililerinin yer almaması dikkat çekti. Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin törende yer aldığı, ancak devlet erkanının ve diğer önemli yetkililerin cenazeye katılmadığı belirtildi.