Ataoğlu: Müze açmak isteyen özel sektöre, protokolle tarihi eser verebiliriz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, marketlerde kullanılan naylon poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası poşet kullanımında ve çevre kirliliğinde yüzde 65 azalma olduğunu, şimdi ise naylon poşetlerin tamamen kalkmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ambarlarında bulunan arkeolojik tarihi eserleri müze açmak isteyen özel sektöre, yapılacak protokollerle sergilenmesi amacıyla verileceğini belirten Ataoğlu, bunları sergileyen işletmelerden, girişlerden elde edilen gelirin yüzde 50’sinin devlete kalacağını kaydetti.

Müze açmak ve tarihi eserleri sergilemek isteyen özel sektör girişimcileri ile yıllık sözleşmeler yapılacağını ve istenildiğinde eserlerin geri alınabileceğini ifade den Ataoğlu, “Bu anlaşmalar sadece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile yapılacak değildir, başka müze açmak isteyen tüm girişimcilere verebiliriz” dedi.

Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’a önemli açıklamalarda bulundu.

“Kendi DJ’lerimizle etkinlik yapacağız”

Dünyaca ünlü DJ’in ST Hilarion’da vereceği konserin ertelenmesi hakkında konuşan Ataoğlu, “Güney’in engellemesinden etkinlik ertelendi. Ülkemizdeki gençlerle daha büyük bir etkinlik yapılmasını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Çevre dersleri artırılmalı”

Çevre konusunda eğitim bakanlığıyla toplantı yapılacağına dikkat çeken Ataoğlu, “Çevre dersi 9’ncu sınıfların müfredatına konuldu. Okul öncesi ve üniversite öncesi öğrencilerin müfredatına da konulmasını istiyoruz” dedi.

“Poşetler tamamen kalkabilir”

Marketlerde kullanılan naylon poşetlerin ücretlendirilmesi hakkında konuşan Ataoğlu, “Ücretlendirmeden sonra poşet kullanımında ve çevre kirliliğinde yüzde 65 azalma oldu. Tamamen kalkmasıyla ilgili çalışmalar var. Denetleme ve ceza uygulanması gündemde. Her perşembe bir sivil toplum örgütüyle birlikte temizlik çalışması yapılıyor. Çevre temizlenirse, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü sadece sembolik bir gün olarak kutlarız” ifadelerini kullandı.

“Müze açmak isteyenlere eski eserleri verebiliriz”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ambarlarında bulunan tarihi eserlerin müze açmak isteyen özel sektöre sergilenmesi amacıyla verileceğinden bahseden Ataoğlu, “YDÜ’nün 10 tane müzesi var. Arkeoloji müzesi açmak istiyorlar. Ambarda duran eserleri sergilemek istiyorlar. Girişlerden elde edilen gelirin yüzde 50’si devlete verilecek. Yıllık sözleşmeler yapılacak ve istenildiğinde eserler geri alınabilecek. Sadece YDÜ için değil, başka müze açmak isteyenlere de eserlerin gün yüzüne çıkması için verebiliriz” şeklinde konuştu.

“Lefke’de yeni bir müze açmak istiyoruz”

90’lı yıllardan beri devlet tarafından yeni müze açılmadığına dikkat çeken Ataoğlu, “2016 yılında her ilçede müze açılmasını istedik ancak eleştiriler aldık. İskele’de müze açtık. Mağusa, Lefke ve Güzelyurt’ta müzelerde restorasyon çalışmaları yaptık. Girne’de Güzel Sanatlar Müzesi için proje hazırladık. İç dizaynlarını yaptıktan sonra turistlere bir gezi noktası sunacağız. Lefke’de yeni bir müze açmak istiyoruz” dedi.

“Girne’deki heykelle ilgili görüşler alınmalı”

Girne’de yapılması düşünülen dev heykelle ilgili konuşan Ataoğlu, “Karşı değilim ancak tüm tarafların görüşleri dinlenip dikkate alınmalı” diye ifade etti.

“Girne çarşısına heykeller dikilecekti”

Girne Belediyesi ile yapıkları görüşmeler sonucu daha önce çarşının yürüyüş yoluna ülkeyi temsilen heykeller yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Ataoğlu, “Antalya’da bir firmayla çalıştık son aşamaya geldik hükümetten gidince sonuç alamadık” şeklinde konuştu.

“Serdar Denktaş ile abi kardeş ilişkimiz devam ediyor”

DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş ile arasında sorun olmadığını anlatan Ataoğlu, “Serdar Denktaş ile abi kardeş ilişkimiz devam ediyor. Aramızda bazen sıkıntılar olabilir ancak sorunumuz yok. Serdar Denktaş’ın oğlu yoluna UBP’de devam edecek. Serdar Denktaş, siyasetten çekileceğini söyledi ancak danışmak istediğimizde görüşüyoruz” dedi.

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01/06/2021 15:57