Ataoğlu: Regaip Kandili, bir başlangıcın müjdecisi olarak bize rahmet ve bereket kapılarını araladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Regaip Kandili’nin, bir başlangıcın müjdecisi olarak bize rahmet ve bereket kapılarını araladığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek ‘Regaip Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Manevi duygularımızın yoğunlaştığı, ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul edildiği müstesna bir gece olan Regaip Kandili’ni bir kez daha idrak etmenin mutluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeli, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma ruhumuzu canlı tutmalıyız. Regaip Kandili, bir başlangıcın müjdecisi olarak bize rahmet ve bereket kapılarını aralamaktadır. Bu mübarek gecede Yüce Allah'tan, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini niyaz ediyor, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni en içten duygularımla kutlar, bu mübarek geceyi ibadetle, dua ile ve sevdiklerimizle paylaşmanızı dilerim. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller geçirmeniz temennisiyle.”