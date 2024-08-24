Besim Tibuk’un “müjdesi” Ataser’i sevindirdi

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mare Monte'nin Kıbrıslı Türkler için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk'un Mare Monte ile ilgili yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduklarını belirten Ataser, "Şimdi sıra hükümetimizin, Vakıflar idaresi ile birlikte LAÇ belediyesine uygun bir şekilde devretmesine kalmıştır," dedi.

Başkan Ataser, belediye olarak Mare Monte’yi eski güzel günlerine geri döndürmek için çalışacaklarını ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade etti. Mare Monte’nin tarihi ve manevi değerini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın, bölge halkı ve özellikle Kıbrıslı Türkler için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.