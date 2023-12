Atina’daki 'diplomatik kaynaklara' göre Erdoğan Hristodulidis’i Ankara’ya davet etti

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Alithia” gazetesi, Atina’daki “diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere” dayanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dubai’de gerçekleştirdikleri kısa görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, “Atina’daki Diplomatik Bilgilere Göre Erdoğan Hristodulidis’i Dubai’deki Görüşmelerinde Ankara’ya Davet Ettiğini İddia Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Ankara’ya davet edildiğine dair bilgilerin dün gazete tarafından doğrudan Hristodulidis’in gündemine getirildiğini, Hristodulidis’in ise teyit etmesi veya yalanlaması için gazete tarafından gündemine getirilen şeyleri yorumlamak istemediğini söylediğini iletti.

Öte yandan resmi bir açıklama olmasa da 2014 yılında Türkiye’nin, dönemin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki toplumun temsilcileri olarak Ankara’yı ziyaret etmesini önerdiğini öne süren gazete, Türkiye hükümetinin Anastasiadis’i “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı olarak değil, Kıbrıslı Rumların temsilcisi olarak” davet ettiğini belirtti.

Öte yandan Erdoğan ile Hristodulidis’in 2 Aralık'ta Dubai’de çok kısa bir görüşme yaptıklarını ve el sıkıştıklarını anımsatan gazete, o dönem basında ve web sitelerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine müzakerelerin yeniden başlaması talebini getirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı konusunda ise “Fileleftheros” gazetesi dışında bu konuya herhangi bir atıfta bulunulmadığını ifade eden gazete, “Fileleftheros” gazetesinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulids’in “çevresinden kaynaklara” atıfta bulunarak, Erdoğan’ın müzakerelerin yapılması gerektiği konusuna olumlu yanıt verdiğini, öte yandan önce Yunanistan’a gideceğini ve “sonra bakalım” dediğini aktardı.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçen perşembe Atina’da görüştüklerini de anımsattı.

-Rum siyasi partiler Hristodulidis’in Ulusal Konsey'i toplamamasından rahatsız

Güney Kıbrıs’ta gerek ana muhalefet, gerekse muhalefet partilerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ulusal Konsey'i toplamamasından rahatsız olduğunu da ileten gazete, siyasi parti başkanlarının Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde görüşülenler, ara bölgede meydana gelen “tehlikeli durumlar” ve Kıbrıs sorunuyla ilgili BM temsilcisi atanması konusunda bilgilendirilmek istediklerini vurguladı.

Geçen hafta DİSİ ile AKEL’in Ulusal Konsey'in toplanmasını istediğini, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise buna yanıt vermediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise buna yanıtında “Başkanın her gün siyasi güçlerle temasta olduğunu ve bilgilendirme isteyen herhangi bir siyasi liderliğin her an başkanla iletişim kurabileceğini, Ulusal Konsey'in şu an toplanmasının ise şu an başkanın yapacağı bir şey olmadığını” söylediğini anımsattı.

Gazete, bu açıklamanın muhalefetin tepkisine neden olduğunu ve muhalefetin Ulusal Konsey'in kurumsal rolünü vurguladığını ekledi.

13/12/2023 11:52