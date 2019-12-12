Atış Eğitimleri Yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK)  Beyköy ve Cengiz Topel  atış alanlarında  atış eğitimleri yapılacağını duyurdu.

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12/12/2019
HK

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Atış Eğitimleri Yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK)  Beyköy ve Cengiz Topel  atış alanlarında  atış eğitimleri yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-20 Aralık tarihlerinde  08.00 ile 18.00 saatleri arasında Beyköy atış alanında, 18-19 Aralık tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Cengiz Topel atış alanında atış eğitimleri icra edileceği kaydedildi. 

Anılan tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın  can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

12/12/2019 15:37
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TAGS: beyköy, ATIŞ, atış eğitimi, KKTC, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, haber, kıbrıs, kktc
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