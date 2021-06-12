Atun: Bugün kaç kişi aşılandı merak ediyorum

Doktor Şerife Muhtaroğlu Atun, sosyal medya hesabından aşılama konusunda bir takım sorular sordu. Atun, son bir haftada KKTC'ye 71 bin doz Covid-19 aşısı geldiğine dikkat çekerek bugün aşılamanın devam edip etmediğini sordu. Ayrıca, yetkililere seslenen Atun, günlük aşılanan kişi sayısının açıklanması gerektiğine vurgu yaptı.

Şerife Muhtaroğlu Atun, açıklaması şöyle:

Bugün Cumartesi aşılama devam ediyor mu? Buzlukta 71000 + adet aşı varken bugün kaç kişi aşılandı merak ediyorum ve bilmek istiyorum. Günlük aşılanan kişi sayısı neden açıklanmıyor. İyi bir rakam halka moral verecektir kötü bir rakam ise maske mesafe hijyen hususunda dikkate teşvik edecektir.

Günlük listeye bu rakamları da ilave edin sayın yetkililer. Haftalık rakama da razıyız.

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12/06/2021 14:14