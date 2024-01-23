Avcılık Federasyonu'ndan Avlanan Kuşlardaki İç Parazitlerle İlgili Önemli Açıklama

KKTC Avcılık Federasyonu, son dönemde avlanan kuşlarda görülen iç parazitlerle ilgili bir açıklama yaparak avcılara uyarılarda bulundu. Federasyon, bu konuda sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 1. ince av döneminde vurulan öter ardıç (Turdus philomelos) ciklalarda iç parazitlere rastlandığını belirtti. Ancak, bu durumun yeni bir olgu olmadığını, dünya genelinde tüm vahşi hayvan avları sonrasında sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu vurguladı.

Açıklamada, hayvanın sindirim sisteminde rastlanan parazitlerin zaman zaman diğer organlara göç ettiği ve bu nedenle karın boşluğu içerisinde çeşitli lezyonlara neden olabileceği ifade edildi. Bu durumla karşılaşıldığında, hayvanın temizlenmesi esnasında iç organların uygun şekilde temizlenmesi gerektiği ve atıkların doğaya gelişi güzel bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, hayvanın kas yapısında bir bozulma görülmemesi durumunda etinin pişirilerek yenmesinde bir sakınca olmadığı belirtildi. Herhangi bir av hayvanının, bilimsel çalışmaların yapılabilmesi ve istatistik tutulabilmesi açısından Federasyonlarına ulaştırılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, insan sağlığının her şeyden önemli olduğu unutulmadan avcılıkla uğraşan herkese kazasız ve sağlıklı avlar dileyen Federasyon, avcıları bilinçli ve sorumlu davranmaya çağırdı.