Avcıoğlu: Bunu da mı yüzünüze gözünüze bulaştırdınız?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in Elektronik Sayaç İhalesi’nin, iki yılın ardından nihayet sonuçlandığını söyledi.

Yusuf Avcıoğlu, ihale çerçevesinde alınacak olan 8,000 Tek Faz + 2,000 Üç Faz olmak üzere, toplam 10,000 adet sayacın, 1,000 tanesinin dün itibarıyle Kıb-Tek ambarlarına ulaştığını ancak ürünlerle ilgili bir takım sorunlar yaşandığının iddia edildiğini belirtti.

“Sayaçların, ihale teknik şartnamesinde aranan 100Amper üst sınırı yerine, sayaç üzerindeki yazılım aracılığıyla 40Amper’e limitlendiği ve 7+1 toplam 8 haneli ekran yerine, 6+1 toplam 7 haneli ekrana sahip olduğunu dikkat çeken

Avcıoğlu, sayaçların her birinin, bilgisayara bağlanarak ilgili yazılım aracılığıyla 40A’den 100A’e açılarak kullanılmasının planlandığını vurguladı.

Yusuf Avcıoğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:

BUNU DA MI YÜZÜNÜZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ ?

Kıb-Tek’in Elektronik Sayaç İhalesi, Erhan Arıklı’nın ihale iptalleri ile iki yıl boyunca yılan hikayesine dönmesinin ardından nihayet sonuçlandı.

MİK’in açıkladığı sonuçlara göre:

Tek Faz Sayaçlar: 136.80 EURO (2,555 Türk Lirası + KDV)

Üç Faz Sayaçlar : 183.70 EURO (3,431 Türk lirası + KDV)

İhale çerçevesinde alınacak olan 8,000 Tek Faz + 2,000 Üç Faz olmak üzere, toplam 10,000 adet Sayacın, 1,000 tanesi dün itibarıyle Kıb-Tek ambarlarına ulaştı. Ulaştı ulaşmasına ama, ürünlerle ilgili bir takım sorunlar yaşandığı iddia ediliyor.

Sayaçlar, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 100Amper üst sınırı yerine, Sayaç üzerindeki yazılım aracılığıyla 40Amper’e limitlendiği,

Sayaçların, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 7+1 toplam 8 haneli ekran yerine, 6+1 toplam 7 haneli ekrana sahip olduğu,

Sayaçların her birini, Bilgisayara bağlayarak, ilgili yazılım aracılığıyla 40A’den 100A’e açılarak kullanılmasının planlandığı,

Sayaçlar teslim alınmadan önce, firmanın üretimi gerçekleştirdiği fabrikaya giderek yapılan Fabrika Testinin ise yapılmadığı, iddia ediliyor.

Hükümet olduklarını iddia edenlere soruyoruz:

1 Sayaçlar iddia edildiği gibi 40A’e limitli mi?

2 Sayaçlar üzerinde limit varsa, bu limit yazılım kaynaklı mı? Donanım kaynaklı mı?

3 Sayaçlar üzerinde olduğu iddia edilen limit kaldırıldığında, Sayaç Ömürleri kısalır mı?

4 Sayaçların yazılımlarına müdahale edilmesi halinde Sayaçlar Garanti kapsamı dışında kalır mı?

5 Sayaçların tamamı olan 10,000 ürüne Kıb-Tek personelinin tek tek müdahale ederek düzeltmesinin mali külfeti nedir?

6 Sayaçları istenen ayara getirmek için oluşacak mali külfet, ihaleyi kazanan firmaya rücu edilecek mi?

7 Sayaçların 8 haneli ekran yerine, 7 haneli ekrana sahip olduğu doğru mu?

8 Sayaçların 7 haneli ekrana sahip olduğu doğru ise, bu ne gibi komplikasyonlar yaratır?

9 Teknik Şartnamede aranan nitelikleri taşımayan ürünün kabulünü kim hangi hak ve yetki ile yaparlar?

10 Fabrika Testine gidilmemesi için üretilmiş bir Yönetim Kurulu Kararı var mı?

Hükümet olduklarını iddia edenler bu konuda soruşturma açacaklar mı?

Tüm bu iddialar, Sayaç alımlarını da yakıt konusunda olduğu gibi ihale ile almak yerine, Adrese Teslim, İhalesiz, Doğrudan Alımlar ile yürütmek için düzenlenmiş bir tezgah mıdır?

Bu noktada Erhan Arıklı’ya da ayrıyeten değinmek gerekir;

Tarih = 24.12.2020 / Erhan Arıklı:

“75-100TL teklif edilen sayaçlar, 125 euro’ya yani 1.450TL civarında 10.000 adet alınmak istendi. Bu ihalenin iptali için gereğini yaptık. Çok ciddi paralar bunlar. Yine adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor. Bu şartnameleri bu ihaleyi yapanlar yeni dönemin farkında değiller. Biz günlerden beridir Kıb-Tek’teki vurgunu önleyeceğiz, bunun için iş başına geldik diye bağıra bağıra anlatmamıza rağmen, birileri hala eski alışkanlıklarına devam etmek istiyor. Bunun mümkün olmadığını görecekler. Gerekli soruşturma açılıyor. Gerekirse Savcılığa başvurarak, bu konuda gerekli takibin yapılmasını da isteyeceğiz. Kıb-Tek’te artık vurgun olmayacak. Bunun sözünü burada veriyorum.”

Erhan Arıklı'ya soruyoruz;

Bahsettiğiniz "75 TL - 100 TL teklif edilen sayaçlar" nerede?

75-100 TL'ye Sayaç varken, 2,555-3,431 TL'ye Sayaç alınmasına nasıl ve neden göz yumdunuz?

YDP'nin de hükümette olduğu dönemde iddia ettiğiniz fiyatın tam 35 katına yapılan bu Sayaç alımı ile ilgili Savcılığa başvuracak mısınız?

"Yeni dönem"den kasdınız halka aleni yalan söylemek midir?

"Adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor." derken altında YDP’nin de imzası olan bu ihaleyi mi kasdetmiştiniz?

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09/11/2022 09:31