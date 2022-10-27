Avcıoğlu: Fahiş fiyatlarla kurumu zarara uğrattılar

Kanal Sim’de yayınlanan Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına konuk olan Halkın Partisi MYO Üyesi ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu “Kıb-Tek’i özelleştirmek için içinden çıkılamaz bir hale getirdiler” dedi.

“KURUM BÜTÇESİNDEN YANDAŞLARINA 135 BİN STERLİNLİK SEÇİM YATIRIMI YAPTILAR"

Kıb-Tek’te 2017 sonunda görevli olan yönetim kurulu ve genel müdür seçime birkaç ay kala kendi yandaşlarının arazilerine elektrik götürmek için altyapı çalışmaları yapıldığını, yandaşlara peşkeşlerin halen devam ettirildiğini belirten Yusuf Avcıoğlu “Biz dörtlü hükümette görevli olduğumuz dönemde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayet ettik ve bir rapor hazırlandı. Raporda usulsüzce yaklaşık 135 bin sterlinlik harcama yapıldığı belirtildi. Projelerin bazıları tamamlandı bazıları yarım kaldı ama bu para kurumun bütçesinden çıktı. Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu bu 135 bin sterlinlik zararın dönemin yönetiminin ve genel müdürünün sorumluluğuna getirilmesi kararını çıkardı. Biz de polis ve savcılığa şikayette bulunduk. Dava süreci başladı. Bu detaydan rahatsız olan bazı kesimler benim hakkımda yalan haberler yaptırdı” dedi.

“DOSYADA ADI GEÇEN KİŞİLERDEN BİRİ YENİDEN YÖNETİM KURULU’NA ATANDI”

Avcıoğlu bu raporda adı geçen bir kişinin, sözde hesap soracak olan Başbakan Ünal Üstel ve sözde vurgunları durduracağını söyleyen Erhan Arıklı tarafından yeniden Kıb-tek Yönetim Kurulu’na atandığını söylediği açıklamasında “Yedi yönetim kurulu üyesi ve genel müdür hakkındadava dosyalandı, duruşma sürecine henüz başlanmadı ama dava kısa süre içerisinde sonuçlanır diye düşünüyorum. Mahkeme tarafından suçlu bulunurlarsa hüküm giyecekler. Ortada ciddi bir zarar var. Tek konu bunlar değil. Toplamda 15 kadar şikayette bulunduk. Sahte ürün tedariğinden evrak sahtelemeye, kurum bütçesini kullanarak seçim yatırım yapmaya kadar birçok konu var. Bunların bazıları raporlandı biz de bunları polise ve savcılığa gönderdik. Bu dosyalardan sadece Genel Müdür’ün hüküm giydiği dosyada hukuk süreci sonuçlandı. Bazıları yargı aşamasına geldi, bazılarının da raporunun çıkması bekleniyor” dedi.

“DOĞRUDAN ALIM YAPARAK FAHİŞ FİYATLARLA KURUMU ZARARA UĞRATTILAR”

Yapılan akaryakıt ihalesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Avcıoğlu “Erhan Arıklı bakan olarak göreve başladığından beridir yakıt ihalesi tamamen sorunlu durumda. Fahiş fiyata alındı, kötü yakıt alındı, bakımlar yapılmadı. İhale yerine hep doğrudan alıma yöneldiler. Borsa fiyatı sekiz yüz küsür dolarlarda olan yakıtı neredeyse 2 katına, bin üç yüz elli dolar fiyata aldılar. Taşımacılığı ihale bedelinin 5 katına yaptırdılar. İş medyada dillendirildikçe fiyat düşürülmeye başlandı. Başbakan diyor ki denetleyeceğiz, hesap soracağız. Peki, bu 135 bin sterlinlik dosyada adı geçen yönetim kurulu üyesi Başbakan tarafından yine yönetime neden ve nasıl atandı. Bu mu Başbakan'ın hesap sormaktan kastettiği? Bu durumun açıklaması yok” dedi.

“BAKANLAR KURULU KARARI’NDA YAKITIN NEREDEN VE NASIL ALINACAĞI BELLİ DEĞİL”

Avcıoğlu, yakıtın nereden alınacağının belli olmadığı bir Bakanlar Kurulu kararı ile detayının açıklanmadığını belirttiği açıklamasında “Yakıtın nereden alınacağı, hangi gemiyle taşınacağının beyan edilmesi gerekiyor. Rafineri ve Gemi Opsiyon Belgesinin kaldırılması için ellerinden geleni yaptılar. Rafineri opsiyon belgesini kaldırdığınızda kimden getireceğinizi beyan etmemiş oluyorsunuz. Bu durumda yakıtı bulabildiğiniz her yerden, gerek ambargolu ülkelerden gerekse terörist kaynaklardan alabiliyorsunuz. Bunlar hep muamma. Neden bunda ısrar ediyorlar? Çünkü ihaleyi istedikleri firmaya vermek istiyorlar. Kurum zaten hep bu şekilde zarara uğratıldı. Devlet de zarara uğratılıyor, çevreye de zarar veriliyor” dedi.

“KURUMU ÖZELLEŞTİRMEK İÇİN İÇİNDEN ÇIKILAMAZ BİR HALE GETİRDİLER”

Yakıt Analizleri için Numuneleri alan Gözetim İhalesini son alan firmanın perde şirketi olduğunu söyleyen Avcıoğlu “Bu kabul edilebilir değil. Burada ciddi bir sıkıntı var. Numune doğru mu şekilde alınıyor ya da ilgili test kuruluşlarına doğru bir şekilde gönderiliyor mu? Kurumu özelleştirme için içinden çıkılmaz bir hale getirdiler. Bu hükümetin başarısıdır” dedi.

Son olarak yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Yusuf Avcıoğlu sözlerini “Yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek. Bu gayri meşru hükümetle bu seçimler yapılmamalı. Bize göre erken genel seçime gidilmeli. Bu kaos ancak bu şekilde çözülebilir. Topu sürekli olarak yargıya atmanın da çözüm olmadığını yaşayarak görüyoruz. Biz Halkın Partisi olarak bazı bölgelerde aday çıkartacağız, bazı bölgelerde de bağımsız adayları destekleyeceğiz” diyerek bitirdi.

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27/10/2022 11:28