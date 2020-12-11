Avunduk: Yerli ürün ve üretim ülkelerin ekonomileri için çok önemli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk yerli ürün ve üretimin ülkelerin ekonomileri için çok önemli olduğunu vurguladı, özellikle pandemi döneminde bunun çok daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti.

Avunduk, “12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası” nedeniyle yazılı açıklama yaparak “Yerli ürün ve üretim var olmamızın can simidi. Salgın kapılarımızı kapattığında bunun önemini bir kez daha anlamış olduk. Üretimin sığınabileceğimiz en güvenli liman olduğunu gördük” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan “Yerli Ürün Haftası”nı bu yıl pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı kutladığını belirten Avunduk, “Geliştirilmiş üretime dayalı toplum bilinci, bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi ve güçlü bir gelecek vaadi taşır. Geleceğin kurucuları ise bugünün çocuklarıdır. Ağacın yaş iken eğildiği gerçeğinden hareketle, bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza, tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur’” ifadelerini kullandı.

Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Avunduk, “Ancak içinde bulunduğumuz pandemi şartları bu yıl etkinliklere aktif katılım göstermemizi engellemiştir. Bu durum bize bir gerçeği daha göstermiştir ki, ülke salgın nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapatmak zorunda kaldığında yerel ve yerli üretim can simidi olmuştur. Oda olarak 2020 yılı içerisinde halkımıza yerli ürün ve üretimin önemini vurgulayacak çalışmalarımız oldu. ‘elden ele’ sloganıyla yaptığımız çalışmalardan olumlu geri dönüşler almak bizleri çok mutlu etti” dedi.

Candan Avunduk, haftanın yerel ve yerli ürüne inanıp güvenen, tüketen ile üreten herkese kutlu olmasını diledi.

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11/12/2020 14:27