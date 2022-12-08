Ay yüzeyinden toplanan toprak örnekleri Güney Kıbrıs’ta sergilenecek
50 yıl önce Apollo 17 görevi ile Ay yüzeyinden toplanan toprak örneklerinin Güney Kıbrıs’ta sergileneceği bildirildi.
08/12/2022
50 yıl önce Apollo 17 görevi ile Ay yüzeyinden toplanan toprak örneklerinin Güney Kıbrıs’ta sergileneceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre toprak örneğinin 8-10 Aralık ve 14-15 Aralık tarihlerinde, Güney Lefkoşa’daki “Kıbrıs Uzay Araştırma Teşkilatı” binasında yapılacak olan “Apollo’dan Artemis’e” adlı sergide yer alacağını yazdı.