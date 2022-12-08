Ay yüzeyinden toplanan toprak örnekleri Güney Kıbrıs’ta sergilenecek

 50 yıl önce Apollo 17 görevi ile Ay yüzeyinden toplanan toprak örneklerinin Güney Kıbrıs’ta sergileneceği bildirildi.

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08/12/2022

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Ay yüzeyinden toplanan toprak örnekleri Güney Kıbrıs’ta sergilenecek

 50 yıl önce Apollo 17 görevi ile Ay yüzeyinden toplanan toprak örneklerinin Güney Kıbrıs’ta sergileneceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre toprak örneğinin 8-10 Aralık ve 14-15 Aralık tarihlerinde,  Güney Lefkoşa’daki “Kıbrıs Uzay Araştırma Teşkilatı” binasında yapılacak olan “Apollo’dan Artemis’e” adlı sergide yer alacağını yazdı.

08/12/2022 12:07
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TAGS: Apollo 17, Güney Kıbrıs
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