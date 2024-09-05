Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, bu akşam nikâh masasına oturdu.

Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana mekana tekne ile geldi. Çiçeği burnunda gelin Gelin Ayça Çağla Altunkaya, gelinliği ile göz kamaştırdı.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın, nikaha hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile dördüncü evliliğini yapacak.