Ayrılık 'Bir Ayrılık Anotomisi' isimli tiyatro oyunu prömiyer yapıyor

Mağusa Tiyatro Atölye’sinin bu sezonda sahneleyeceği tek perde romantik komedi oyunu Ayrılık ‘’Bir Ayrılık Anotomisi’’ 23 Şubat Cuma günü Saat : 20.00 Gazimağusa Rauf Raif Dentaş Kültür Ve Kongre Merkezinde ilk kez seyirci ile buluşuyor.

Behiç Ak’ın yazdığı Yıltan Kahraman'ın yönettiği Burcu Para ve Yıltan Kahraman'ın rol aldığı oyun ; Boşanmış bir çiftin bir gün plansız bir şekilde bir araya gelerek, eski zamanlarını konuşmaya başlaması ile günümüz ilişkilerinin ve ayrılık sürecinin kadın ve erkek gözünden yorumlanarak komik bir dille perdeye aktarılmasını anlatıyor.