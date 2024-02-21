Ayrılık 'Bir Ayrılık Anotomisi' isimli tiyatro oyunu prömiyer yapıyor

ads ads ads ads
21/02/2024

ads
Ayrılık 'Bir Ayrılık Anotomisi' isimli tiyatro oyunu prömiyer yapıyor

Mağusa Tiyatro Atölye’sinin bu sezonda sahneleyeceği tek perde romantik komedi oyunu Ayrılık ‘’Bir Ayrılık Anotomisi’23 Şubat Cuma günü Saat : 20.00 Gazimağusa Rauf Raif Dentaş Kültür Ve Kongre Merkezinde ilk kez seyirci ile buluşuyor.

Behiç Ak’ın yazdığı Yıltan Kahraman'ın yönettiği Burcu Para ve Yıltan Kahraman'ın rol aldığı oyun ; Boşanmış bir çiftin bir gün plansız bir şekilde bir araya gelerek, eski zamanlarını konuşmaya başlaması ile günümüz ilişkilerinin ve ayrılık sürecinin kadın ve erkek gözünden yorumlanarak komik bir dille perdeye aktarılmasını anlatıyor.

21/02/2024 14:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ayrılık Bir Ayrılık Anotomisi, Burcu Para, Yıltan Kahraman, behiç ak, tiyatro oyunu, prömiyer,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.