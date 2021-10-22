Azimli yaşanan döviz yükselişi konusunda değerlendirmelerde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asil Azimli son günlerde hızlı bir artış gösteren döviz kuru hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Türk Lirası’nın (TL) reel faiz oranı yatırımcısını tatmin edemiyor ve yatırımcı dövize yöneliyor. Dolayısı ile TL karşısında dövize olan talep dövizin fiyatını TL cinsinden yükseltiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin cari açık sorunu bulunduğunu da anımsatan Azimli, “Cari açık diğer ülkelerden kazanılan dövizden daha fazla yapılan döviz ödemesi durumudur ve yine dövize talep yarattığından dolayı dövizin TL fiyatını artıran bir durumdur” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Azimli, Türkiye’nin ekonomik yapısının diğer bir faktör olduğunu aktararak, “Ülke, katma değere sahip ürün üretiminde, göreceli olarak, pek de iyi değildir. Örneğin, diğer ülkelere döviz karşılığı onlarca konteyner sebze satıp, döviz ödeyerek bir konteyner akıllı telefon almak yerel paranın değeri açısından olumsuz bir durum yaratıyor” açıklamasında bulundu.

Ekonomik ve politik kaygıların farklı olduğunu belirten Azimli, yatırımcıların, ekonomik kurumların politik etkiden bağımsız şekilde hareket etmesini istediklerini de dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Azimli, Dolar’ın TL karşısında uzun vadeli bir yükselme trendi içerisinde olduğunu hatırlatarak, “Bu yükselme trendinin sebebi yukarıda saydığımız faktörlerin bir toplamıdır” bilgisini paylaştı.

Ek olarak, kurlarda belirli dönemlerde ani değişimler yaşandığına da dikkat çeken Azimli, ani değişimlerin ise anlık gündemlerin sonuçları olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Azimli faiz oranlarını belirlemesi gereken ekonomik kurumlardır, bu kurumlar üzerinde politik etki olduğu durumlarda kurumların bağımsızlık kavramı zedelenir ve yatırımcının bu gibi süreçlerin yaşanması durumunda temkinli hareket etmeyi tercih ettiğini belirtti.

Yatırımcının faiz seviyesinin enflasyon seviyesinin altına düşeceği kaygısı yaşadığını ve alım gücünü korumak istediği için de TL satıp döviz alma yolunu tercih ettiklerini kaydetti.

Azimli yüksek faiz politikasının sürdürülebilir bir yapısı bulunmadığı hatırlatmasında da bulunarak, “Fakat faiz politikası gerekli durumlarda ülke içerisindeki yabancı para arzını dengelemek ve döviz fiyatlarının artışını yavaşlatmak için kullanılan önemli bir araçtır. Uzun vadeli değer kaybı trendinden TL’yi kurtaracak olan ise yapısal sorunların iyileştirilmesidir” açıklamasında bulundu.

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22/10/2021 16:22