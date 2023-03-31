Bağımsızlık Yolu: 500 bin sterlinin üzerinde mevduatı olanlardan kesinti yapılsın

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, deprem hazırlığı ve deprem mağdurlarına yardım için maaş ve mevduatlardan kesinti yerine 500 bin sterlinin üzerinde mevduatı olanlardan kesinti yapılmasını savunduklarını söyledi.

Bağımsızlık Yolu'ndan verilen bilgiye göre, Özkızan katıldığı bir programda, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nda bankadaki mevduatlardan yapılacak kesintiye işaret ederek, “yüz bin TL’ye sahip olan ile on milyon sterline sahip olanın aynı kategoriye kobulduğunu” kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’nun uzun zamandır maddi kaynak için servet vergisinin getirilmesini savunduğunu belirten Özkızan, servet vergisinin ülkenin en zengin 200-300 ailesini kapsayacak bir vergi sistemi olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu’nun yaptığı servet vergisi önerisinde alt limitin 500 bin sterlin olduğunu belirten Özkızan, bazı kesimlerin karşı çıkmasını anlayabildiklerini ancak bu paraya sahip olan kimselerin ülkedeki küçük bir kesimi kapsadığını söyledi.

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31/03/2023 14:07