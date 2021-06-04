Bağışkan: Müze depolarındaki eski eserlere el koyma operasyonu yetmedi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü Emekli Müdür Muavini Tuncer Hüseyin Bağışkan, müze vitrinlerinde sergilenen eski eserlerin alicengiz oyunları ile el koulduğunu iddia etti. Tuncer Hüseyin Bağışkan, Geçen hafta Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu aracılığıyla devletin eski eser depolarında bulunan eski eserlerin Yakın Doğu Üniveritesi’nin de içinde bulunduğu özel sektöre verildiğini yazdı.

Bağışkan, yakın geçmişimizde toplumumuzun önde gelen simalarından olan Kemaneci Mehmet Tatlıyay’ın eşyalarıın devlete ait müzelerden alınarak Lefkoşa Kent Müzesinde sergilenmesi istemini eleştirdi.

Tuncer Hüseyin Bağışkan'ın paylaşımı şöyle:

MÜZE DEPOLARINDAKİ ESKİ ESERLERE EL KOYMA OPERASYONU YETMEDİ

ŞİMDİ DE MÜZE VİTRİNLERİNDE SERGİLENEN ESKİ ESERLERE ALİCENGİZ OYUNLARIYLA EL KOYMA OPERSYONUNA SIRA GELDİ…

Bir süre önce yakın geçmişimizde toplumumuzun önde gelen simalarından olan Kemaneci Mehmet Tatlıyay’ın oğlu Mustafa Tatlıyay tarafından babasına ait zati eşyaların müzelerde sergilenmesi için onları Zekai Altan dostum aracılığıyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesine hediye etmişti.

Bu eşyalar da önce yaşayan bir müze olarak bilinen Derviş Paşa Etnoğrafya müzesinde sergilenmiş, daha sonra ise açılışı 20.5.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapılan “Orta Çağ’dan Günümüze Lefkoşa Kent Müzesi” adıyla Lüzinyan-Osmanlı Evin’de sergilenmişti.

Ancak yaklaşık 10 gün önce Mehmet Tatlıyay’ın oğlu olan dostum Mustafa Tatlıyay’a haber gönderen Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri Müzeler Dairesine hediye ettiği babasının zati eşyalarını geri alıp kendilerine ait Lefkoşa Kent Müzesinde sergilenmesini istedi.

Bunun üzerine Mustafa Tatlıyay’ın “Müzik öğretmeni” diye tanımladığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin müdürüne gitti ve konunun neden ve niçinlerini anlatmadan, ailenin de rızasıyla müzelere hediye ettiği babasının zati eşyalarının kendisine iade edilmesini istedi.

Daireye yeni atanan Müdür ise bu konu ile 60/94 sayılı Eski Eserler Yasasından habersiz olduğundan ve bu konuyu da dairenin teknik personeliyle istişare etmeden ona olumlu yanıt verdi.

Bu bilgiler de Zekai Altan dostum aracılığıyla bilgime getirildi…

ÖNCE DEVLETİN ESKİ ESER DEPOLARINDAKİ KLASİK ARABALAR KAPALI KAPILAR ARKASINDA İLGİLİ ÜNİVERSİTEYE İKRAM EDİLDİ. BU YETMEDİ…

GEÇEN HAFTA TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU ARACILIĞIYLA DEVLETİN ESKİ ESER DEPOLARINDA BULUNAN ESKİ ESERLERİN YAKIN DOĞU ÜNİVERİTESİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ÖZEL SEKTÖRE İKRAM EDİLMESİ TAARUZU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BU DA YETMEDİ

ŞİMDİ DE MÜZE VİTRİNLERİNDE SERGİLENMEKTE OLAN ESKİ ESERLERE ETİK OLMAYAN BİR ŞEKİLDE EL KONMASI OPERASYONUNA SIRA GELDİ.

ETİK VE YASAL OLMADIĞINA İNANDIĞIM BU GELİŞMELERİ ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN EMEKLİ BİR GENEL MÜDÜR MUAVİNİ VE BİR ARKEOLOG OLARAK ŞİDDETLE KINIYORUM

ARTIK BU KADARI DA FAZLA AMMA!!!!!

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04/06/2021 11:00