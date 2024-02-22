Bahar-Ulaş Hüsam Anısına Yeşilırmak'ta Anma Töreni Düzenlenecek

Soli Inner Wheel Kulübü, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar-Ulaş Hüsam'ın anısına Yeşilırmak'ta bir anma töreni düzenleyeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı tören, 24 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Yeşilırmak'taki 5 Eylül Köy Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Soli Inner Wheel Kulübü, Bahar-Ulaş Hüsam anısına restore edilen su çeşmesinin açılışını yapacak ve köy meydanında çiçek dikimi etkinliği gerçekleştirecek.

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