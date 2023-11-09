Bak: Spora ve gençlere yatırım yapmamız lazım

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 7. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelini kuvvetle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Erdoğan) eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ifade ettiği gibi, zaman KKTC'yi tanıma zamanıdır." diye konuştu.

Bakan Bak ayrıca, TDT’nin güçlü bir birliktelik olduğunu söyleyerek "İnanıyoruz ki (TDT) pek çok uluslararası sorunda da Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterecektir." dedi.

Bak, Azerbaycan'ın İsmayıllı iline bağlı tarihi Basgal kasabasında düzenlenen TDT 7. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Adham İkramov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çıngız Esengül Uulu, Kazakistan Spor ve Beden Eğitimi Komitesi Başkan Yardımcısı Aigul Bektenova ile Türkmenistan ve Macaristan'dan da yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Bak, Azerbaycan'ın 3. yıl dönümünü kutladığı Karabağ zaferinin tüm Türk dünyasında sevinç ve kıvanç kaynağı olduğunu söyledi.

Bak, "Karabağ, tarih boyunca Türk yurdu olmuştur ve ilelebet Türk kalacaktır. Zafer günün mübarek, Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları konusunda, "Gazze'de kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum insanlara karşı eşi benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleşmektedir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konudaki diyaloglarını, temaslarını sürdürmektedir ve sessiz kalamayız. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Dünya barışı için birlikte hareket ederek sergileyeceğimiz duruş inanıyorum ki diğer kuruluşlara da örnek teşkil edecektir." dedi.

Bak, Azerbaycan'a gelmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunduğunu bildirerek "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelini kuvvetle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Erdoğan) eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ifade ettiği gibi, zaman KKTC'yi tanıma zamanıdır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Bak, Türkiye Yüzyılı adını verdikleri yeni dönemin Türk dünyasının birlik ve beraberliğini de zirveye taşıyacağına inandıklarını vurguladı.

Bak, Türkiye'nin çok önemsediği TDT çatısı altında taahhüt ettiği bütün yükümlülükleri eksiksiz yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını aktararak "Etkinliklerimizin daha verimli olabilmesi için iletişim ve koordinasyonumuzun daha etkin olması gerekmektedir." dedi.

İstanbul'un 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını aldığını hatırlatan Bak, Türkiye'nin gençlik ve spor alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde ilan edildiği üzere 2032 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, İtalya ile ev sahipliği yapacak. Bu değerli organizasyon sırasında sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Geçtiğimiz yıl Bursa İznik'te Dünya Etnospor Konfederasyonu, TDT Sekretaryası ve ülkelerinin işbirliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Dünya Göçebe Oyunlarında 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Bu vesileyle spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi 1 milyondan fazla yerli ve yabancı misafirimizle buluşturma fırsatı bulduk."

- "Tecrübelerimizi, Azerbaycan'la ve bütün Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazırız"

Türkiye'nin yüzme bilmeyen vatandaşlar için 2018'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganı ile başlattığı projeden de bahseden Bak, "Bu kapsamda, 5 yaşından küçük olmamakla beraber kadın, erkek, engelli ve yaşlı fark etmeksizin milyonlarca vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Projenin başlangıcından itibaren 7 milyon 586 bin 312 kişi bu projeden yararlanmıştır. Bu konudaki tecrübelerimizi, Azerbaycan'la ve bütün Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazırız. Bu anlamda, Türk devletleri arasında spor alanında ortak projeler geliştirmek ve mesleki bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla antrenör, hakem, spor uzmanı ve benzeri personelin çoklu ve karşılıklı değişiminin faydalı olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Spora ve gençlere yatırım yapmamız lazım"

Bak, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk dünyasının sahip olduğu genç nüfusun önemini vurgulayarak gençlerin birbirlerini iyi tanıması ve birlikte geleneksel sporları geliştirmeleri hususunda ortak çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti.

Gençlere güvendiklerini vurgulayan Bak, "Spora ve gençlere yatırım yapmamız lazım. Uyuşturucu ve internet bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Bu bölgenin kalkınması için, insanlık ve adalet için gençlerimize doğru şeyleri öğretmemiz gerekiyor. TDT güçlü bir birlikteliktir. İnanıyoruz ki pek çok uluslararası sorunda da Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterecektir." dedi.