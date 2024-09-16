Bakan Çavuşoğlu: Son 4 yılda 20 okul açtık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümetlerinin KKTC tarihinde en fazla okul inşa eden hükümet olduğunu belirterek, eğitimde yapılan önemli yatırımlara dikkat çekti. Çavuşoğlu, son dört yılda 20 okulun açılışını yaptıklarını ve önümüzdeki yıl Eylül ayına kadar 24 okulun daha tamamlanacağını açıkladı.

"Son 4 Yılda 20 Okul Açtık"

Çavuşoğlu, "Biz sadece son üç yılda dört okul yaptık" diyerek, prefabrik sınıfların önemine vurgu yaptı. Eğitimde aksama yaşanmaması için hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şu ana kadar 218 prefabrik sınıf inşa ettiklerini ve 290 sınıfı boşaltarak yenilediklerini söyledi.

"Eğitime Teknolojik Destekler Sağlıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, eğitimin teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Okullara şu ana kadar 2,139 bilgisayar ve 1,433 klima dağıttık. Klimasız sınıf bırakmadık" dedi. Ayrıca, 821 akıllı tahta, 12,545 öğrenci masası, 426 yazıcı, 859 öğretmen masası, 1,752 perde ve 1,495 güvenlik kamerası kazandırıldığını aktardı.

"75 Yeni Laboratuvar Kazandırdık"

Çavuşoğlu, bu çabalarla öğretmenlerin daha iyi çalışma koşullarına kavuştuğunu ve ülkeye 75 laboratuvar kazandırdıklarını da vurguladı.