HABER KIBRIS

Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Bir Araya Geldi

Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da, Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

ads
21/02/2019

Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da, Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çeler’e Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasında  işbirliği konuları ele alındı ve çalışmaların artırılması amacıyla komiteler kurulmasına karar verildi.

Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ı kardeş ülke olarak gördüklerini ve her zaman katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de işbirliklerinin sürmesini temenni etti.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: zeki çeler, haber, kıbrıs, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.