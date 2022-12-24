Gülten Özyakup SEZGİN

Larnaka bölgesinin sanatçı ve spor adamı olarak tanıdığı Cemal Balses, milli mücadele yıllarında aktif görev almış, birçok alanda da ülkeye hizmet vermiş biri…

Beklenmedik bir anda 42 yaşında hayatını kaybeden Balses, halkın “Bal gibi sesi var” tanımlamasıyla soyadını aldı.

Larnaka’nın ilk müzik gruplarından “Menekşeler”i kurarak solistlik görevini üstlenen Balses, besteleri, şiirleriyle çeşitli yarışmalarda ödüllere layık görüldü.

Mormenekşe Spor Kulübü’nün federasyona üye olabilmesi için ön ayak olan Balses, kulübün gelişmesinde, büyümesinde büyük rol oynadı. Balses ölümüne kadar, Mormenekşe Spor Kulübü’nün tüm işlerinin sorumluluğunu üstlenerek, değişik görevlerde bulundu.

31 Ocak 1941’de Larnaka’ya bağlı Mormenekşe köyünde doğan Balses, babasının işlerinden dolayı Menevi köyünde yaşamını devam ettirdi. 1964 yılında babasının Rumlar tarafından şehit edilmesinin ardından ailesiyle Mormenekşe’ye göç eden Balses, milli mücadele yıllarında TMT’de aktif olarak görev aldı.

Cemal Balses, Mormenekşe Spor Kulübü’nün resmi kuruluş tarihi 1952 olmasına karşın Türk kulüplerinin savaş dolayısıyla futbola yeterli önemi veremediği 1960’lı yıllardan itibaren futbol adına atılan temel çalışmalarda ön ayak oldu.

Müzik ve edebiyat alanlarında çeşitli hizmetler veren Balses, 1970’li yılların başında arkadaşlarıyla Larnaka’nın ilk müzik gruplarından “Menekşeler Grubu”nu kurarak solistlik görevini üstlendi; besteleri, şiirleri çeşitli yarışmalarda ödüllere layık görüldü.

Balses, İskele Deniz Panayırı ses yarışmalarında yine çeşitli ödüller aldı. 1971 yılında “Hüzünlü Zambağım” adlı şiir kitabını çıkaran Balses, bitmiş üç romanı ve dosyalarca şiir, roman, öykü çalışmaları geride bıraktı. Balses, 1974 Barış Harekâtı sonrasında ailesiyle kuzeydeki Mormenekşe’ye yerleşti. Sivil Savunma Teşkilatı’ndan emekli olduktan sonra vefat ettiği tarihe kadar Salamis Bay Hotel’de çalışan Balses, aktif olarak sendikacılık da yaptı.

Dönemin sendikalarından KOLEY-SEN sekreteri olan Balses, Mormenekşe Spor Kulübü’nün federasyona üye olabilmesi için bizzat çalıştı. Ölümüne kadar, Mormenekşe Spor Kulübü’nün tüm işlerinin sorumluluğunu üstlenerek değişik görevlerde bulunan Balses, uzun yıllar kulübe Asbaşkan ve Başkan olarak hizmet verdi.

Balses, 25 Aralık 1983’de 42 yaşında vefat ettiği dönemde Mormenekşe Kulübü tarihinin en büyük başarısına ulaşarak 1983-84 futbol sezonunda birinci lige çıktı.

Ölümünün ardından Mormenekşe Köyü ve Spor Kulübü’nce stada Cemal Balses ismi verildi. Evli ve 3 çocuk (Nazime, Bedia, Hasan Balses) babası olan Balses’in dört torunu ve bir de torun çocuğu var.

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24/12/2022 17:06