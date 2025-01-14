Barçın: Halkın haklarını budamaktan vazgeçin

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın “Mali ve Ekonomik Konularda Halkını Yok Sayanlar” konulu güncel konuşmasını yaptı.

Hayat pahalılığı yasa tasarıları ile ilgili hükümet yetkililerinin toplantıda olduğunu belirten Barçın, “Kapalı odalarda yanlış ve yalan verilerle halkın haklarını budamaktan vazgeçin” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığıyla ilgili açıklamasına işaret eden Barçın, "yanlış bilgi verdiği için kamuoyundan özür dilememesini" eleştirdi.

Kamu yönetiminin, ekonomi yönetiminin "liyakatsız bir yapının eline kaldığı" eleştirisi de yapan Barçın, “Hangi ekonomi kitabında ekonominin elektronik etiketle düşeceği yazar?” diye sordu.

KDV’deki oranların artışının, "yapılan muhalefet neticesinde" geri çekildiğini anımsatan Barçın, bu konuda da yapılması gereken hesaplamalar ve çalışmaların yetkililer tarafından yapılmadığını söyledi, Maliye Bakanı’nı “rakamsız konuşmakla” itham etti.

Asgari Ücret ile ilgili Meclise bir yasa tasarısı gönderildiğini ve üçüncü ülke vatandaşlarına asgari ücretin yüzde 30 azaltılarak verilebileceğinin düzenlendiğini belirten Barçın, “Emeğin dini, dili, ırkı olmaz” dedi. Barçın, bunun insan haklarına aykırı olduğunu, işsizliği artıracağını, Sigortaları batıracağı öngörüsünü paylaştı.

Barçın, perşembe günü GKK ile ilgili tasarının komitede görüşüleceğini de aktararak, Maliye Bakanlığı’nın "tasarıyı komite üyeleri ile paylaşmamasını" eleştirdi.