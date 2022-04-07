Barçın: İndirimler yürürlükte değildir

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin, alkollü içki fiyatlarına yönelik Fiyat İstikrar Fonu vergisi ile elektrik tarifelerinde yapılan indirim hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Barçın, indirime yönelik sübvansiyenin nereden karşılacağına yönelik mevzuatta ilgili düzenlemeler yapılmadığını belirtti. Barçın, düzenleme yapılmadığı için indirimlerin yürürlükte olmadığını söyledi.

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07/04/2022 11:34