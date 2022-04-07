Barçın: İndirimler yürürlükte değildir
Hükümetin indirim kararı almasına rağmen marketlerde alkollü ürünler zanlı fiyatlarla satılıyor
07/04/2022
CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin, alkollü içki fiyatlarına yönelik Fiyat İstikrar Fonu vergisi ile elektrik tarifelerinde yapılan indirim hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Barçın, indirime yönelik sübvansiyenin nereden karşılacağına yönelik mevzuatta ilgili düzenlemeler yapılmadığını belirtti. Barçın, düzenleme yapılmadığı için indirimlerin yürürlükte olmadığını söyledi.