Barçın: İndirimler yürürlükte değildir

Hükümetin indirim kararı almasına rağmen marketlerde alkollü ürünler zanlı fiyatlarla satılıyor

ads ads ads ads
07/04/2022

ads
ads
ads
Barçın: İndirimler yürürlükte değildir

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin, alkollü içki fiyatlarına yönelik Fiyat İstikrar Fonu vergisi ile elektrik tarifelerinde yapılan indirim hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Barçın, indirime yönelik sübvansiyenin nereden karşılacağına yönelik mevzuatta ilgili düzenlemeler yapılmadığını belirtti. Barçın, düzenleme yapılmadığı için indirimlerin yürürlükte olmadığını söyledi.

 

07/04/2022 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Devrim Barçın, haber, kıbrıs, alkol, elektrik, indirim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.